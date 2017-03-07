Bağımsızlık Yolu 8 Mart’ta 4 ilçede etkinlik yapacak

Bağımsızlık Yolu, neoliberal politikalara, dinsel gericiliğe, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olan yarın 4 ilçede etkinliğe katılacağını duyurdu.

Bağımsızlık Yolu’ndan Cansu Nazlı’nın açıklamasına göre, Bağımsızlık Yolu üyeleri yarın Gazimğusa’da 8 Mart Organizasyonu’nun saat 16.30’daki ortak yürüyüşüne katılacak, Girne’de 17.30’da sığınma evi talebiyle Kaymakamlık önünde olacak. Güzelyurt terminalinde saat 18.30’da ilçenin bugüne kadarki ilk 8 Mart yürüyüşünü organize edeceğini kaydeden Bağımsızlk Yolu, Lefkoşa’da da sokakta olacak.

Cansu Nazlı, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da sistemin kadın emeğinin sömürüsü üzerine inşa edildiğini, emekçi kadınların hem evde hem işte çifte sömürüldüklerini savundu.

Nazlı, özel sektörde kadınların uzun saatler, düşük ücretle, iş güvencesi olmadan çalıştırılırken; ev işleri ve aile içerisindeki yaşlı ve çocuk bakımının toplumda halen kadınlık vazifesi olarak görülmekte olduğuna dikkat çekti.

Nazlı, Bağımsızlık Yolu olarak, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması talebini 8 Mart’ta da yükselteceklerini ifade etti.