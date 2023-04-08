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Bağımsızlık Yolu AKEL'i Ziyaret Etti

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Bağımsızlık Yolu AKEL'i Ziyaret Etti
Bağımsızlık Yolu AKEL'i Ziyaret Etti

gündeme ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Görüşmeye Bağımsızlık Yolu adında Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu ve Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı Mustafa Keleşzade, AKEL adına ise merkez komite üyeleri Elias Demetriou, Stavri Kalopsidiotou ve AKEL Yeniden Yakınlaşma Bürosu üyesi Kyriakos Imanimis katıldı.

 

Görüşmede karma evlilik mağdurlarının sorunları Bağımsızlık Yolu heyetince gündeme getirildi ve konu üzerine değerlendirmeler yapıldı. Kıbrıs'ta federal çözüm mücadelesi çerçevesinde yapılabilecek çalışmalarla ilgili değerlendirmeler de yapılan toplantıda, ekoloji, emek mücadelesi gibi alanlarda somut işbirliklerinin önemi de vurgulandı. Kıbrıs'ta ve bölgemizde yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi ile toplantı sona erdi.

 

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