  • BIST 1.459
  • Altın 512,133
  • Dolar 8,4336
  • Euro 10,2652
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Bağımsızlık Yolu: Akkule'de beton zeminin yarattığı tahribat hemen düzeltilmeli

» »
Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Gazimağusa’da Akkule'ye bayrak direkleri için dökülen betonarme pabuçlarla ilgili karara ilişkin açıklama yaparak, beton zeminin yarattığı tahribatın hemen düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.
Bağımsızlık Yolu: Akkule'de beton zeminin yarattığı tahribat hemen düzeltilmeli

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun, Gazimağusa’da Akkule'ye bayrak direkleri için dökülen betonarme pabuçlarla ilgili kararına ilişkin açıklama yaptı.

Gazimağusa Bölge sorumlusu Serap Kedi imzasıyla yapılan açıklamada “Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun, betonarme pabuçların anıtsal değeri bulunan kale duvarlarına zarar vereceği gerekçesiyle Gazimağusa Kaymakamlığı’nın konuya ilişkin talebinin reddedilmesine karar verdiği” belirtildi.

Açıklamada, “Beton zeminin yarattığı tahribat hemen düzeltilmeli ve polis bu tahribatı yapan kişi/kurumlara karşı yasal işlem başlatmalıdır” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gazimağusa Belediyesini Ziyaret Etti09 Haziran 2021 Çarşamba 15:48
  • Yeniboğaziçi’nde Elektrik Kesintisi Olacak09 Haziran 2021 Çarşamba 14:59
  • Kapılı Maraş'ın ziyaret saatleri düzenlendi, işte yeni saatler07 Haziran 2021 Pazartesi 22:45
  • Maraş’ta yapılan çalışmalar Rum basınında: “Yeni meydan okumalar”07 Haziran 2021 Pazartesi 13:15
  • Rauf Raif Denktaş Vakfı Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti07 Haziran 2021 Pazartesi 12:07
  • l Arter, Gazimağusa’da toplam 7 noktada bisiklet istasyonu kurulacağını belirtti.06 Haziran 2021 Pazar 10:52
  • Tatar mağaza açılışında vurguladı. "Maraş açılımının altında bizlerin imzası var"06 Haziran 2021 Pazar 10:48
  • Mağusa'da kavgada 3 tutuklama, 2 kişi ise aranıyor!06 Haziran 2021 Pazar 09:12
  • Saner, Geçitkale ve Serdarlı’ya giderek bölge halkıyla bir araya geldi, sorunları dinledi05 Haziran 2021 Cumartesi 14:53
  • Nazım Hikmet şiirleriyle anıldı04 Haziran 2021 Cuma 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti