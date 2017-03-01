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Bağımsızlık Yolu AKP hükümeti’nin KKTC’ye artan bir şekilde dayatmalarda bulunduğunu savundu

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Bağımsızlık Yolu AKP hükümeti’nin KKTC’ye artan bir şekilde dayatmalarda bulunduğunu savundu
Bağımsızlık Yolu, Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin, KKTC’deki yönetime giderek artan bir şekilde dayatmalar uyguladığını iddia etti.

Bağımsızlık Yolu adına yapılan açıklamada, AKP'nin Kıbrıslı Türklere yönelik artan bir şekilde dayatma uyguladığı, Telekomünikasyon Dairesi için gündemde olan yeniden yapılanma ve Değirmenlik Girne  Dağ yolunun yapım ihalesinin Ankara'da açılmasının bunun göstergesi olduğu savunuldu.

Açıklamada,Kıbrıs'ın kuzeyinin her yönüyle Ankara'nın idaresine entegre edilmeye çalışıldığı ileri sürüldü ve buna karşı örgütlü mücadele çağrısında bulunuldu.

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