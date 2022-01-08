Bağımsızlık Yolu, Alevi Kültür Merkezlerini ziyaret etti.



Partiden yapılan açıklamada, Bağımsızlık Yolu’nun, demokratik kitle örgütlerine yaptığı ziyaretler kapsamında, Alevi Kültür Merkezi Mağusa ve Lefkoşa Şubelerini ziyaret ettiği belirtildi.



Alevi Kültür Merkezi Mağusa Şubesi'ne yapılan ziyarete, Örgütlenme Sekreteri ve Milletvekili Adayı Gazi Gök, Gazimağusa Milletvekili Adayları Sevgül Uzkan ve Yusuf Bülent Yüksel, Lefkoşa Milletvekili Adayları Özlem Deligöz ve Fatma Sezikli ile parti üyelerinden oluşan ekip, Başkan Ergün Gözel ve üyeler ile bir araya geldi.



Açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu tarafından hazırlanan muhalefet programını anlatan Örgütlenme Sekreteri Gök, ücretsiz kamusal eğitim, ulaşım ve sağlık hakkı ile ilgili parti görüşlerini aktardı. Kadın özgürleşmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişi yapılan buluşmada, “solun birleşmesi” de tartışıldı.



Alevi Kültür Merkezi Lefkoşa Şubesi'ne gerçekleşen ziyarete de, Bağımsızlık Yolu adına Dış İlişkiler Sekreteri ve Milletvekili Adayı Mustafa Keleşzade, Örgütlenme Sekreteri ve Milletvekili Adayı Gazi Gök, Lefkoşa Bölge Sorumlusu ve Milletvekili adayı Cansu N. Nazlı, Milletvekili Adayları Özlem Deligöz, Nermin Sontaş ve Hakan Tanıttıran katıldı.



Ziyarette, Bağımsızlık Yolu'nun sermayeye karşı emekten ve emekçiden yana tutumu ve muhalefet programı paylaşıldığı belirtilen açıklamada, “İşsizlik, esnafın yaşadığı sorunlar ve zorunlu din dersleri ile ilgili sıkıntılar ele alındığı ve çözüm önerilerinin tartışıldığı” ifade edildi.

Ziyarette ayrıca, “Federasyon ve Türkiye kökenli Kıbrıslı Türklerin geleceği ile ilgili belirsizliklerin ortadan kaldırılmasının gerekliliğinin ele alındığı” da kaydedildi.