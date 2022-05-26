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Bağımsızlık Yolu Alsancak Bölge Halkı ile Buluştu

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Bağımsızlık Yolu Alsancak Bölge Halkı ile Buluştu

Bağımsızlık Yolu, Girne Bölge Örgütü’nün organizasyonuyla Alsancak köy meydanında bölge halkı ile buluştu. Bölge halkının buluşmasında, güncel sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, bu konularda Bağımsızlık Yolu’nun izlediği mücadele haritası üzerinde duruldu.

bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu bölge halkı ile gerçekleştirilen ziyarette, Bağımsızlık Yolu’nun ülkedeki gelişmelerle ilgili tavrını anlattı. Gerek Kıbrıs Sorunu gerekse ekonomik kriz ile ilgili Bağımsızlık Yolu’nun her alanda mücadele etme kararlılığı olduğunu söyledi. Kıbrıs Sorununda Ersin Tatar’ın kktc’yi tanıtacağım diyerek Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunu ancak, bu konuda hiçbir girişiminin olmadığını, Kıbrıs Sorunuyla ilgili görüşme masasından çıkan algının bir kesimde Kıbrıslı Elenlerin anlaşma istemediğini bir kesimde ise Ankara hükümetlerinin buna engel olduğunu savunduğunu ancak çözüm hedefin salt bu söylem, yöntem ve taraflara bırakılamayacağını söyledi. Kıbrıs’ta barış hedefinde olanların bir B planı olması gerektiğini, gerçekleşen görüşmelerin sadece masa etrafına dönen bir süreç olmaması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıslı Türk halkının yaşanan ekonomik kriz, kamusal sağlık, kamusal eğitim ve ulaşım alanlarında yatırım eksiklikleri nedeniyle halkın yaşadığı sorunlara karşı direnmesi gerektiğini söyledi. Bağımsızlık Yolu’nun yaşanan olumsuzluklara karşı mücadeleyi gerek sokakta gerekse mecliste verme niyetinde olduğunu kazanılan mücadele alanlarını terk etmeden mücadele verilmesi gerektiğini söyledi

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