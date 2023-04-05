Bağımsızlık Yolu, Anonim Gençlik ve Baraka Kültür Merkezi’nden Kavazoğlu ve Mişaulis Anması
Bağımsızlık Yolu, Anonim Gençlik ve Baraka Kültür Merkezi 11 Nisan 1965 yılında öldürülen sendikacılar Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis Anması düzenliyor.
8 Nisan 2023 Cumartesi günü, saat 18.00’da Merkez Lefkoşa’da gerçekleşecek anma Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtarı’nın mini dinletisi yer alacak.
“Ortak Vatan Mücadelesinin Dünü, Bugünü ve Geleceği” konu başlığıyla sunum ve söyleşinin de yer alacağı anma halka açık gerçekleşecek.
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