Bağımsızlık Yolu Baraka Kültür Merkezi’ni Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu ilk demokratik kitle örgütü ziyaretini Baraka Kültür Merkezi’ne gerçekleştirdi. Parti adına Örgütlenme Sekreteri Gazi Gök, Dış İlişkiler Sekreteri Mustafa Keleşzade, Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı ve Milletvekili adayı Behiç Anibal’dan oluşan, Baraka Aktivistleri Sezgin Keser, Şifa Alçıcıoğlu, Emel Cicibaba ve Pınar Piro ile bir araya geldi.

Ziyarette Bağımsızlık Yolu heyeti, Baraka ile uzun yıllardır pek çok alanda ortak mücadeleler yürütüldüğünü, Parti’nin Muhaletet Programı’nda özellikle kültür sanat başlığının şekillenmesinde Baraka’nın yıllarca sergilediği mücadelenin ve önerilerinin etkili olduğu vurgulanarak, Baraka ve Bağımsızlık Yolu arasındaki yakın ilişkilerden ötürü ilk ziyareti de Baraka Kültür Merkezi’ne gerçekleştirmeyi de ayrıca istedikleri belirtildi. Bağımsızlık Yolu’nun seçimlerde vaad vermediğini, sokakta sergilenen mücadeleyi ve talepleri seçimlere taşıma iddiasıyla yola çıkıldığını vurgulayan parti heyeti, Bağısmsızlık Yolu’nun seçimlere girmesinin rejime karşı mücadeleyi büyütelim çağrısı olduğu belirtildi.

Baraka aktivisteleri ise Baraka ile Bağımsızlık Yolu’nun yollarının aynı olduğunu vurgulayarak, özellikle kadın mücadelesi, ekoloji ve kültür sanat alanlarına taleplere Bağımsızlık Yolu’nun parti programında geniş yer verilmiş olmasının ilk ve tek olduğu belirtlildi. Bağımsızlık Yolu’nun emeğin alternatifi olma iddiası ile çıktığı yolun hayırlı olması dileğinde bulunan Baraka aktivistleri, Bağımsızlık Yolu’nun bu uğurda başarılı olması için Baraka’nın da elinden gelen katkıda bulunacağını belirtti.

Bağımsızlık Yolu

Basın Ofisi