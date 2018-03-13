Bağımsızlık Yolu Basın-Sen'e sendikalaşma konusunda ziyarette bulundu

Bağımsızlık Yolu, "sendikasız çalıştırılmak yasaklansın" mücadelesi kapsamında Basın-Sen'i ziyaret etti.

Özel sektör çalışanlarının ve bu kesim içinde önemli bir yeri olan basın emekçilerinin yaşadığı sorunlar üzerine karşılıklı görüşlerin paylaşıldığı ziyarette, Bağımsızlık Yolu heyeti Mart 2015'ten bu yana sürdürdükleri kampanya hakkında bilgi verdi. Ayrıca kampanya kapsamında yeni yayımlanan "sendikasız çalıştırılmak yasaklansın broşürünü Basın-Sen heyetine sundu.



Basın-Sen Başkanı Kişmir: Sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması talebini net bir şekilde destekliyoruz

Basın-Sen adına konuşan Başkan Ali Kişmir; Basın-Sen olarak sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması talebini net bir şekilde desteklediklerini belirtirken, çalışanların sendikalaşma mücadelesiyle ilgili ortak hareket etmenin gerekliliğine vurgu yaptı.



Genel Sekreter Rahvancıoğlu: Atılacak somut adımlarla emek mücadelesi daha geniş alanlara yayılabilir

Ardından söz alan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu ise; Basın-Sen'in desteğinin çok sevindirici olduğunu, iki örgütün somut adımlarıyla emek mücadelesinin daha geniş alanlara yayılabileceğine ve daha fazla örgütün bu çabaya katılabileceğine değindi.

