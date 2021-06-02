Bağımsızlık Yolu: Bayrakların Dikilmesi Suçtur, Sorumlular Cezalandırılmalıdır

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü kentte yaşanan tarih tahribatı ile iligli Eski Eserler Dairesine bir bildiri yayınlamış, ayrıca Eski Eserler Dairesi'ne Bilgi Edinme Başvurusu'nda bulunmuştu.

Bağımsızlık Yolu'nun açıklaması:

Geçtiğimiz hafta içinde Gazimağusa Suriçinde Ravelin Tabyası (Akkule) olarak bilinen burç üzerine alelacele beton dökülmüş ve TC ile kktc bayrakları dikilmişti.

Bağımsızlık Yolu, TMT Mücahitleri Derneği Gençlik Kolları tarafından izinsiz gerçekleştirilen bu eylem hakkında bilgi almak için Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’ne aynı gün bilgi edinme başvurusunda bulunmuştu.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü cevaben yaptığı açıklamada, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü ve Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan görüş ve onay talep edilmediğini açıkladı.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nün cevabı şu şekildedir;

"Gazimağusa Bölge Şube Amirliği sorumluluğunda bulunan Kentsel Sit Alanı kapsamında yer alan Gazimağusa Suriçinde Revalin Tabyası (Akkule) olarak bilinen Gazimağusa Surlarının en önemli noktalarından biri olan ve aynı zamanda I. Derece Eski Eser alanı yanında yer alan kara kapısı üzerine 2 adet bayrak direkleri ve beton zemin için Müdürlüğümüzden ve Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan görüş ve onay talep edilmemiştir.

15/84 Bayrak Yasası malumunuzdur bayrakların nerelere dikileceği ilgi yasa çerçevesinde belirlenmiştir.

Bu bağlamda I Derece Eski Eser Alanlarında yapılması planlanan müdahaleler 60/94 Sayılı Eski Eserler Yasası'nda söz konusu müdahale yapılmadan önce Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun görüş ve onayı alınması gerekmektedir."

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü olarak, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 60/94 sayılı yasanın 10. maddesini hatırlatmak isteriz. Eski eserlerle ilgili izin verme, denetleme ve benzeri yetkiler Eski Eserler Dairesi Müdürü'ne aittir. İlgili yasanın 11. maddesine göre eski esere izinsiz müdahale yapmak suçtur. 12. maddeye göre ise müdür, mahkeme kararı olmadan izinsiz müdahaleyi durdurabilir ve eski haline getirilmesini isteyebilir. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü yasa dışı bir eyleme yasaların verdiği yetki ile neden müdahale etmiyor?

Ravelin Burcu üzerine beton dökülerek dikilen bayrak direkleri hemen kaldırılmalı, meydana gelen tahribat düzeltilmeli ve polis bu tahribatı yapan kişi/kurumlara karşı yasal işlem başlatmalıdır.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü (a)

Serap Kedi

Mağusa Bölge Sorumlusu