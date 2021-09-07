Bağımsızlık Yolu Bölge Etkinlikleri Dün Mağusa’da Başladı

Bağımsızlık Yolu’nun bölge etkinlikleri dün akşam Mağusa’da başladı, etkinlikte "Kıbrıs Sorununda Milliyetçi Siyasetlere Karşı Devrimci Siyaset" tartışıldı.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Mağusa Bölgesi Parti Binası’nda gerçekleşen etkinlikte, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri tarafından “Kıbrıs Sorununda Milliyetçi Siyasetlere Karşı Devrimci Siyaset” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.



Sunumun ardından, tüm katılımcıların dahil olduğu sohbet gerçekleştirildi.

Sunumda, Kıbrıs’ın kuzeyinde iki tür milliyetçiliğin baskın halde olduğu ve devrimci bir siyasetin bu iki milliyetçiliğe karşı da mesafe koyup tavır almasının gerekliliği ve nedenleri üzerinde duruldu.

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği’nin etkinlikleri, ilerleyen günlerde diğer bölgelerde de devam edecek.