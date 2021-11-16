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Bağımsızlık Yolu: Burslar derhal ödenmeli

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Hükümete çağrıda bulunulan açıklamada, “Geriye dönük ödenmemiş burslar derhal ödenmeli, gelecek olan burslar ise zamanında ve tam ödenmelidir” denildi.
Bağımsızlık Yolu: Burslar derhal ödenmeli

Bağımsızlık Yolu, bursların, yaz aylarından beridir düzgün bir şekilde ödenmediği gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Parti’den yapılan açıklamada, “Devletin öğrencilere reva gördüğü değer ortadadır ki yaz aylarından kalan (Temmuz-Ağustos-Eylül) ve yeni eğitim yılını kapsayan (Ekim-Kasım) bursları hala Maliye Bakanlığı tarafından ödenmemiştir” dedi. 

Hükümete çağrıda bulunulan açıklamada, “Geriye dönük ödenmemiş burslar derhal ödenmeli, gelecek olan burslar ise zamanında ve tam ödenmelidir” denildi.

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