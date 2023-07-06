  • BIST 6.141,14
  • Altın 1597.96
  • Dolar 26.0676
  • Euro 28.3254
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili

Bağımsızlık Yolu, Çalışma Bakanlığı önünde asgari ücret için eylem yaptı

» »
Bağımsızlık Yolu, Çalışma Bakanlığı önünde müzikli protesto, basın açıklaması ve eylem gerçekleştirdi.
Bağımsızlık Yolu, Çalışma Bakanlığı önünde asgari ücret için eylem yaptı

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Baraka Kültür Merkezi Müzik Grubu Sol Anahtarı’nın protest şarkıları ile başlayan eylemde, “Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Endekslensin” pankartı açıldı.

Bağımsızlık Yolu adına basın açıklaması yapan Parti Meclisi üyesi Umut Ersoy, geçtiğimiz 6 ayda her ürüne zam üstüne zam yapıldığını ve son 3 haftada akaryakıta 3 kere zam uygulandığını söyledi.

Ete, süte, ekmeğe, elektriğe zam yapıldığını belirten Ersoy, asgari ücrete zam gelmesi beklenirken komisyonun ısrarla toplanmamasını eleştirdi.

Ersoy, yüzde 33.32 olarak açıklanan hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılmasının doğru olmayacağını belirterek, artışın yüzde 66 olmasını önerdi.

Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi ile ilgili hazırladığı yasa tasarısını, 13 Temmuz’da Sami Özuslu’nun yemin vereceği Meclis oturumunda görüşülmesi için çağrıda bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akaryakıta okkalı zam!06 Temmuz 2023 Perşembe 14:25
  • Zam furyası devam ediyor...06 Temmuz 2023 Perşembe 13:25
  • Çalışanların hakkına göz diken Aykut Hocanın bu kez de evrakları göndermedi referandum ertelendi!06 Temmuz 2023 Perşembe 11:08
  • Demirhan’da bir akaryakıt istasyonunda düşürülen cüzdanı çalan zanlı tutuklandı06 Temmuz 2023 Perşembe 11:05
  • Dipkarpaz'da trafik kazası! Elektrik direğine vurdu!06 Temmuz 2023 Perşembe 10:54
  • Gazimağusa’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fikri Bağrıkaralı’nın otopsisi yapıldı06 Temmuz 2023 Perşembe 10:45
  • Komisyon toplanıyor, asgari ücret ne kadar olacak?06 Temmuz 2023 Perşembe 10:33
  • "Karpaz sahilleri bayram tatilinde çöp yığınlarına teslim oldu"06 Temmuz 2023 Perşembe 10:27
  • Cengiz Topel Hastanesi de Sağlık Bakanlığı'nın randevu hattına dahil oldu06 Temmuz 2023 Perşembe 09:13
  • Güngör Muhtarı Demirtaş: Yangın ve dumanın en az 1 hafta daha devam edeceğini tahmin ediyoruz06 Temmuz 2023 Perşembe 08:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti