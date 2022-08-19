Bağımsızlık Yolu: Çalışma yapılmayan mecliste, harıl harıl yasa geçirilmeye çalışılıyor

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, yerel seçimlerin, hükümetten hesap sormak için kullanılması çağrısı yaptı.

Cansu N. Nazlı, “Acil geçirilmesi gereken yasaların var olmasına rağmen çalışma yapılmayan mecliste, harıl harıl yasa geçirilmeye çalışılıyor” dedi.

Belediyelerle ilgili Özel Yasa Tasarısı hakkında konuşan Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı bütün sene toplanamayan ve acil geçirilmesi gereken yasaların var olmasına rağmen hiçbir çalışma yapılmayan mecliste, bir anda harıl harıl yasa geçirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

“YASA TASARISI İLE İNTERNET GAZETELERİ VE YAYINLARINA SINIRLAMA GETİRİLECEK”

Belediyeler yasası gibi, kamu ve özel radyo, televizyon kuruluş yayınlarında değişiklik yasa tasarısının meclisin gündeminde olduğunu dile getiren Nazlı, bu yasa tasarısının internet gazeteleri ve yayınlarına ciddi bir sınırlama getirileceğini iddia etti.

Bağımsızlık Yolu olarak her zaman kamucu politikaların önemini dillendirdiklerini anlatan Nazlı, halkın, eğitimden, sağlığa, sosyal hizmetlerden, enerjiye her alanda bu hizmetlere ücretsiz erişim hakkını savunduklarını söyledi.