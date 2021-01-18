Bağımsızlık Yolu Dayanışma Piyangosu Çekildi

Emekçinin Piyangosu alt başlığı ile hazırlanan Bağımsızlık Yolu Dayanışma Piyangosu 16 Ocak 2021 tarihinde çekildi. Dayanışma ile hazırlanan emek yüklü 62 ikramiye Lefkoşa’da parti merkezinde yapılan çekilişle sahiplerini buldu. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte Parti Sekreteryası da hazır bulundu.
Çekiliş sonuçlarının tam listesine bagimsizlikyolu.org/piyango adresinden ulaşılabilir ve bilet kontrolu yapılabilir. Çekiliş sonucu ikramiye kazananlar 0533 888 45 10 numaralı telefon aracılığı ile ikramiyelerini alabilecekler.
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