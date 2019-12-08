Bağımsızlık Yolu Dayanışma Yemeği Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Temmuz ayında partileşen Bağımsızlık Yolu'nun örgüt olarak kuruluşunun 5. yıldönümü nedeniyle düzenlediği dayanışma yemeği 7 Aralık Cumartesi akşamı yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Temmuz ayında partileşen Bağımsızlık Yolu'nun örgüt olarak kuruluşunun 5. yıldönümü nedeniyle düzenlediği dayanışma yemeği 7 Aralık Cumartesi akşamı yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Sol Anahtarı müzik grubunun şarkıları eşliğinde başlayan yemeğe 300'ü aşkın kişi katıldı.



Bağımsız ve birleşik bir Kıbrıs için mücadele

Açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Münür Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu'nun emeği, kadın özgürleşmesini ve ekolojik hakları ön plana alan bir mücadele hattını Kıbrıs'ta barışın gerçekleşmesi amacıyla önüne koymuş bir siyasete sahip olduğunu vurgulayarak Kıbrıs'ta federal çözüm çerçevesinin tartışma konusu haline geldiği son bir yıl içindeki süreçte Bağımsızlık Yolu'nun duruşunu net bir şekilde bağımsız ve birleşik bir Kıbrıs için mücadeleden yana koyduğunu belirtti.

Gerek emek ve kadın özgürleşmesinin gerekse ekolojik kurtuluşun Kıbrıs’ta barıştan, birleşmeden ve halklarının kardeşliğinden geçmekte olduğuna inandıklarını belirten Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu'nun mücadelesini tüm bunları içinde harmanlayarak verme kararlılığında olduğunun altını çizerek Kıbrıs'ın emekçi halklarının iki devletlilikten ve konfederasyondan bahsedenlere asla izin vermeyeceklerini belirtti.



Örgütler Destek Verdi

GÜÇ-SEN, EL-SEN, BASIN-SEN, KTÖS, DAÜ BİR-SEN, TEL-SEN, PETROL-İŞ örgütlerinin dayanışma belirttiği yemek Khora Yayınları’nca basılan yerli yazar ve sanatçıların kitaplarının hediye edildiği çekiliş ile devam etti.

Çekilişin ardından gece boyunca coşkulu müziklerle geceye değer katan Sol Anahtarı seslendirdiği şarkılarla oldukça anlamlı bir dayanışma gösterdi.