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Bağımsızlık Yolu: “Devlet kadınları şiddetten koruyamıyor”

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Bağımsızlık Yolu: “Devlet kadınları şiddetten koruyamıyor”
Bağımsızlık Yolu: “Devlet kadınları şiddetten koruyamıyor”

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütlenme Sorumlusu Cansu N. Nazlı, art arda yaşanan kadına yönelik şiddet vakalarının, devletin kadınları şiddetten koruyucu ve şiddeti önleyici bütünlüklü ve merkezi bir mekanizma geliştirmeyişinin eksikliğini gözler önüne serdiğini belirtti.

Nazlı, Lefkoşa’da son iki günde üç kadına yönelik şiddet olayının yaşanmasının, parça parça uygulamalarla kadına yönelik şiddetin önlenemeyeceğini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Nazlı, “Gerek Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait bir sığınma evi olması, gerekse poliste bulunan Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Birimi’nin yalnızca Lefkoşa’da olması bakımından şiddete uğrayan Lefkoşa’da yaşayan kadınların diğer bölgelere kıyasla destek alması daha elverişli gözükmektedir. Ancak buna rağmen art arda yaşanan kadına yönelik şiddet vakaları, devletin kadınları şiddetten koruyucu ve şiddeti önleyici bütünlüklü ve merkezi bir mekanizma geliştirmeyişinin eksikliğini gözler önüne sermektedir.” ifadelerini kullandı.

Kent Güvenlik Sistemi adı altında kurulan MOBESE kameralarına devlet bütçesinden para akıtılırken yıllardır kadına yönelik şiddeti önleyici uygulamalara bütçe “bulunmamasının” politik tercih olduğunu savunan Nazlı, “Kadınların demir sopayla darp edildiği, cinsel şiddete maruz kaldığı bir kentin güvende olduğunu kim söyleyebilir? Lefkoşamızın kadınlar için güvenli bir hale gelmesi için MOBESE kameralarına değil; sokakların aydınlatılmasına, kadına yönelik şiddet önleme merkezlerinin ve kadın sığınma evlerinin hayata geçirilmesine, ALO 183 ihbar hattının geliştirmesine, Lefkoşa Sosyal Hizmetler Dairesi’ne daha fazla sosyal hizmet uzmanı ve personelinin istihdamına ihtiyaç vardır.” dedi.

Nazlı, “Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü olarak, bakanlar, milletvekilleri, polis teşkilatı, belediye başkanları, kim sorumluluktan kaçıyorsa koltuklarında onlara rahat vermeyeceğiz; taleplerimiz gerçekleşene ve yaşadığımız kent kadınlar için güvenli bir hale gelene dek mücadeleye kesintisiz devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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