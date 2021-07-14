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Bağımsızlık Yolu, Dışişleri Bakanlığı’na Bilgi Edinme Başvurusu Yaptı

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Bağımsızlık Yolu temsilcileri bugün, Dışişleri Bakanlığı önüne giderek Türkiye’ye giriş yasağı konulan kişilerle ilgili bilgi edinme başvurusunda bulundu ve basın açıklaması yaptı.
Bağımsızlık Yolu, Dışişleri Bakanlığı’na Bilgi Edinme Başvurusu Yaptı

Bağımsızlık Yolu temsilcileri bugün, Dışişleri Bakanlığı önüne giderek Türkiye’ye giriş yasağı konulan kişilerle ilgili bilgi edinme başvurusunda bulundu ve basın açıklaması yaptı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık önünde konuşan Bağımsızlık Yolu Basın Yayın Sekreteri Mustafa Keleşzade Ali Bizden ve Ahmet An’a koyulan Türkiye’ye giriş yasaklarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusu yaparak konu ile ilgili ne yaptıklarını sorduklarını, eşzamanlı olarak da Bağımsızlık Yolu ile de istişare içinde Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Erkan Baş’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir soru önergesi verdiğini belirtti.

Ardındansa Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan Parti’nin basın açıklamasını okudu.

Bağımsızlık Yolu’nun Dışişleri Bakanlığı’na verdiği bilgi edinme başvurusunda giriş yasağı konulan kişilerle ilgili itham ve iddiaların ne olduğu yönünde araştırma yapılıp yapılmadığı, bakanlığın bu konuda TC makamlarından soruşturma yapıp yapmadığı, giriş yasağı varsa kimin aldığı, karar alınırken bakanlıktan bilgi istenip istenmediği,  karardan bakanlığın bilgisi olup olmadığı soruları yer aldı.

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