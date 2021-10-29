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Bağımsızlık Yolu “Dünden Bugüne Seçim Birliktelikleri” Konulu Etkinlik Düzenledi

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Bağımsızlık Yolu “Dünden Bugüne Seçim Birliktelikleri” Konulu Etkinlik Düzenledi
Bağımsızlık Yolu “Dünden Bugüne Seçim Birliktelikleri” Konulu Etkinlik Düzenledi

Bağımsızlık Yolu Girne'de “Dünden Bugüne Seçim Birliktelikleri” konulu etkinlik düzenledi.

Bağımsızlık Yolu Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Ali Şahin tarafından yapılan sunumda,  
1990’tan 2018’e kadar solun farklı  özneleri tarafından genel seçimlerde yaratılan birliktelikler ve bu birlikteliklerin sonuçları çeşitli boyutlarıyla ele alındı. 

Katılımcıların da söz aldığı etkinlikte özellikle son dönemlerde yaygınlaşan solun birleşmesi gerektiği söyleminin aksine, birleşmenin solu güçlendirmediği, tersine zayıflattığı ve yeni bölünmelere sebep olduğu üzerinde duruldu.

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