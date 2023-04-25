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Bağımsızlık Yolu El-Sen’e Ziyaret Gerçekleştirdi

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Bağımsızlık Yolu El-Sen’e Ziyaret Gerçekleştirdi
Bağımsızlık Yolu El-Sen’e Ziyaret Gerçekleştirdi

Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na ziyaret gerçekleştirdi.

 

Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişiklik sonrası elektrik enerjisi politikalarında hükümet tarafından yapılmak istenen özelleştirme hamleleri üzerinde fikir alışverişinde bulunan heyetler, AKSA’nın kamusal elektrik enerjisi alanında yarattığı tahribatı konuştu.

 

El-Sen heyeti yasaya karşı verilen haklı mücadele süresince, Bağımsızlı Yolu’nun desteğinin görünür olduğunu belirtti. Bağımsızlık Yolu heyeti ise AKSA’ya, özelleştirmeye karşı ve kamusal elektrik enerjisi talebi için verilecek mücadelelerde birlikte olduklarını vurguladılar.

 

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