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Bağımsızlık Yolu: "ELAM suç örgütü ilan edilmeli ve kapatılmalı"

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Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamada, Derinya’da dün akşam yaşanan olaylardan Rum Lider Anastasiadis’in sorumlu olduğu belirtildi; ELAM’ın suç örgütü ilan edilerek kapatılması gerektiği vurgulandı.
Bağımsızlık Yolu: "ELAM suç örgütü ilan edilmeli ve kapatılmalı"

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Nehir Özkızan, dün akşam Derinya Barikatı’nda yaşanan olaylarla değinerek, “Bu provakasyon girişimi karşısında beklediği milliyetçi reaksiyonu bulamayınca başarısız olmuştur. Bu provakasyonun zamanlaması ve gelişim şekli oldukça manidardır” ifadelerini kullandı. 

Özkızan, şöyle devam etti: 

“Derinya provakasyonu, dış müdahalelerle anılan bir seçimde, Kıbrıslı Türklerin iradesine sahip çıkacağını net bir şekilde gösterdiği saatlerde gerçekleşmiş, gerçekleşirken ise Anastasiadis hükümetine bağlı kolluk kuvvetlerinin gerekli güvenlik önlemlerini almadığı görülmüştür. ELAM, hali hazırda Anastasiadis’in Kıbrıslı Elen ilerici gruplara karşı kuklası olduğunu çeşitli dönemlerde göstermiş bir suç örgütüdür. Tüm bu olguların birleşimi Derinya provokasyonunun vehametini arttırmış ve Anastasiadis’i kendi kamuoyunun nezdinde masada federasyonu görüşmeye zorlayacak Akıncı yerine, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Elen kamuoyu ve uluslararası çevrelerdeki meşruluğunu sarsacak Ersin Tatar’ın seçilmesine yönelik bir müdahalesi olarak tarihe kazınmıştır.”

Kıbrıslı Türk halkının siyasi iradesine yönelik hiçbir müdahaleye tabi olmayacağını belirten Özkızan, “Bağımsızlık Yolu olarak Yunanistan’da bu hafta içinde suç örgütü ilan edilen Altın Şafak’ın uzantısı olan ELAM suç örgütünün gerçekleştirdiği provokasyonu da, bu provokasyonunun sorumlusu Anastasiadis’i de kınarız ve ELAM’ın suç örgütü ilan edilmesi ve kapatılması gerektiğini vurgularız” dedi. 

Özkızan açıklamasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya destek belirtti. 

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