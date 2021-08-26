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Bağımsızlık Yolu, emekçilerin alım gücünün arttırılması için adımlar atılması çağrısında bulundu

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Bağımsızlık Yolu, emekçilerin alım gücünün arttırılması için adımlar atılması çağrısında bulundu.
Bağımsızlık Yolu, emekçilerin alım gücünün arttırılması için adımlar atılması çağrısında bulundu

Bağımsızlık Yolu, emekçilerin alım gücünün arttırılması için adımlar atılması çağrısında bulundu.

Bağımsızlık Yolu tarafından yayınlanan bildiride, en son tüp gaz olmak üzere, akaryakıt da dahil pek çok ihtiyaç ürününe yapılan zamlara dikkat çekerek, “Bağımsızlık Yolu halkın yoksullaşmasına bir avuç ultra zenginin ise zenginleşmesine hizmet eden bu ekonomik politikaların, bir beceriksizlik olmadığını, tam aksine bilinçli bir tercih olduğunu vurgular” denildi.

Emekçileri güçlendirecek çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiği kaydedilen bildiride, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi, sendikasız çalıştırmanın yasaklanması, ve servet vergisinin getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bildiride, “Bir avuç ultra zenginin, ekonomi dışında duran servetinden derhal servet vergisi alınmalı ve bu kaynak halkın acil ihtiyaçları için sosyal devlet yatırımları olarak değerlendirilmelidir” denildi.

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