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Bağımsızlık Yolu, gece kulüplerinin kapatılması talebini yineledi

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Bağımsızlık Yolu, gece kulüplerinin kapatılması talebini yineledi
Bağımsızlık Yolu, gece kulüplerini “insanlık dışı” olarak değerlendirip kapatılması talebini bir kez daha yineledi.

“Pezevenk devlet istemiyoruz!” diyen Bağımsızlık Yolu yaptığı yazılı açıklamada, Mormenekşe bölgesindeki bir gece kulübünde çalışan 36 yaşındaki Natalia Stsiapanava'nın dün akşamüzeri kulüp içerisinde 2 metre yükseklikteki merdivenlerden beton zemine düşüp başından yaralandığı ve şu anda ağır yaralı olarak Yakın Doğu Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulduğu bilgisinin basına yansıdığını hatırlatarak, “İlgili gece kulübünün Mormenekşe-Mutluyaka anayolundaki ‘Antik’ gece kulübü olduğu ve pezevenkleri tarafından polise kadının tansiyondan dolayı düştüğü bilgisi verildiğini, şu anda bilincinin kapalı olduğunu öğrendiklerini” belirtti.

Bağımsızlık Yolu, “gece kulüplerindeki seks kölelerinin çalıştırılma koşullarının denetlenmediğini” savunarak,  mevcut yetersiz yasadaki haklarının (8 saat çalışma, hafta sonu izni, gece kulübünde konaklamama, dışarı çıkabilme gibi) ve uluslararası sözleşmelerden gelen haklarının (zorla borçlandırılmama, alıkonulmama, kötü muameleye maruz kalmama gibi) devlet tarafından korunmadığını ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu, devletin tek yaptığının, “fuhuşun yasak" olduğu koşullarda "konsomatris" olarak çalıştırılan kadınları cinsel yolla bulaşan hastalıklar için test edip, üzerlerinden para almak olduğunu savundu.

Bağımsızlık Yolu, yanı başlarındaki kölelik koşullarına duyarsız kalmayacaklarını vurgulayarak, “Seks köleleri bizler için kimsenin başlarına ne geldiğini umursamadığı, yüksek duvarlar ardında kilit altındaki ‘yabancı kadınlar’ değil, insanlığımızdır, kadın haklarıdır, insan haklarıdır” dedi.

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