Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri ERSOY: AKSA ile imzalanan son sözleşmeyle zamlar kaçınılmaz hale geldi!

İşte Umut Ersoy'un açıklaması;

Elbette zammın yüzdeliği önemli ama ondan daha önemli olan zamların sürekliliği. AKSA ile imzalanan son sözleşmeyle beraber bu zamların birkaç aylık aralıklarla tekrarlanması kaçınılmaz bir hale gelmişti, ki böyle de oluyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo, 20 yıldır kamu-özel ortaklığı altında uygulanan ve hükümetten hükümete değişiklik göstermeden istikrarlı bir şekilde yürütülen enerji politikalarının sonucudur. Enerji arz güvenliğini sağlayacağız diyerek başlatılan 20 yıllık süreç, elektrik kesintilerinin ve zamların sürekliliğini sağladı. Kamu-özel ortaklığı adı altında sürdürülen özelleştirme politikaları sonlandırılıp, her boyutuyla kamucu politikalara geçilmediği sürece de bu şekliyle sürecek. Her elektrik kesintisinde veya zamda kuru bir şikayetle yetinmek yerine bu kısır döngüden çıkış yolu olan kamuculuğu dinledirmek daha sağlıklı bir tepki türü. Sorunun kaynağında özelleştirme politikaları yatıyor ve özelleştirmenin panzehiri de kamulaştırmadır.