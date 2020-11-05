  • BIST 1.180
  • Altın 527,647
  • Dolar 8,4085
  • Euro 9,9351
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Rahvancıoğlu: "Rejimin demokrasi ve hukuka ilişkin maskesi düştü"

» »
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve UBP kurultayı ile birlikte; rejimin demokrasi ve hukuka ilişkin maskesinin düştüğünü söyledi.
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Rahvancıoğlu: "Rejimin demokrasi ve hukuka ilişkin maskesi düştü"

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, rejimin demokrasi ve hukuka ilişkin maskesinin düştüğünü, bu saatten sonra örgütlenmenin bir tercih değil, yaşamsal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Rahvancıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ve UBP kurultayı ile birlikte; rejimin demokrasi ve hukuka ilişkin maskesi düşmüş durumdadır. Bu saatten sonra herhangi bir demokratik teamülün, hukuki kuralın, tüzükten anayasaya kadar herhangi bir metnin bağlayıcılığının egemenlerce dikkate alınmayacağı açıktır, nettir. Elimizde kalan çırılçıplak bir güç mekanizması, yüzsüz bir ‘ben yaptım oldu’ zihniyetidir.

Böyle bir zihniyeti utandıramazsınız, ikna edemezsiniz, dönüştüremezsiniz. Böyle bir zihniyeti ya yenersiniz, ya da ona yenilirsiniz! Böyle bir zihniyete eyvallah çekemezsiniz, kamusal yaşamdan iş yerinize, parti/sendikanızdan evinize kadar sizi takip edecek, kaçtığınız her kuytuda gelip size musallat olacak bir şeydir çıplak güç!

Hukuk ve demokrasinin rafa kalktığı, çıplak güç ile idare edilen yerlerde, kitleler güvende hissetmek için güç odaklarına yönelir. Artık fikirler, idealler, ilkeler değil; güvenlik, kısa vadeli çıkar ve temel yaşamsal varoluş ön plana geçer.

Ama iktidar hayatı hedef aldığında, hayat iktidara direniş olur. Güç odaklarının karşısına ancak güçlenerek çıkılabilir. Güçlenmek de örgütlenmekle mümkündür. Hukuksuz çıplak gücün karşısına, demokratik prensipleri titizlikle savunan bir örgütlü güç ile çıkılırsa; hem kitleler için güvenli bir çekim merkezi hem de demokratik iradenin devamı için bir umut var demektir.

Egemenlerin bizi içerisine sürükledikleri bu kaos karşısına; onların hiç de kıymet vermediği demokrasi söylemi ile çıkmanın hiçbir anlamı yoktur. Örgütlü diktatörlüğün karşısına, örgütlü demokrasi ile çıkılabilir. Bugün UBP kurultayının başına gelen ve yarın mahallede polis tarafından hepimizin başına gelecek olan hukuksuzluklara, birbirimize sahip çıkarak ve bunu demokratik temelden yaparak direnmeliyiz, direneceğiz.

Soyut ilkeler hakkında konuşmayı bırakıp, bu ilkeleri somut ilişkilere dökmenin zamanıdır. Bu saatten sonra örgütlenmek bir tercih değil, yaşamsal bir zorunluluktur."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan Sorakın: "Yapılan halka saygısızlık!"05 Kasım 2020 Perşembe 19:53
  • Zorlu Töre:Divan yarın toplanacak05 Kasım 2020 Perşembe 19:47
  • Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Lillie’yi kabul etti05 Kasım 2020 Perşembe 19:23
  • Cumhurbaşkanı Tatar, KHK üyeliğine Hüseyin Kavaz’ı atadı05 Kasım 2020 Perşembe 19:22
  • CTP'li Erkut Şahali: "Denktaş'ın, Eroğlu'nun UBP'si bu mu?"05 Kasım 2020 Perşembe 19:17
  • Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği 16. Olağan genel kurulu 20 kasım’da05 Kasım 2020 Perşembe 18:50
  • Taçoy:"Lütfen bu konuya anlayış gösterilsin"05 Kasım 2020 Perşembe 18:46
  • SON Dakika: UBP'de istifa!05 Kasım 2020 Perşembe 18:19
  • Erhürman:Bu koşullarda ülke haftalardır hükümetsiz. Bütçenin ne olacağı belli değil05 Kasım 2020 Perşembe 18:13
  • Ölümlü kazada kusurlu bulunan sürücü teminatla serbest05 Kasım 2020 Perşembe 18:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti