Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Rahvancıoğlu: "Rejimin demokrasi ve hukuka ilişkin maskesi düştü"

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve UBP kurultayı ile birlikte; rejimin demokrasi ve hukuka ilişkin maskesinin düştüğünü söyledi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, rejimin demokrasi ve hukuka ilişkin maskesinin düştüğünü, bu saatten sonra örgütlenmenin bir tercih değil, yaşamsal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Rahvancıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ve UBP kurultayı ile birlikte; rejimin demokrasi ve hukuka ilişkin maskesi düşmüş durumdadır. Bu saatten sonra herhangi bir demokratik teamülün, hukuki kuralın, tüzükten anayasaya kadar herhangi bir metnin bağlayıcılığının egemenlerce dikkate alınmayacağı açıktır, nettir. Elimizde kalan çırılçıplak bir güç mekanizması, yüzsüz bir ‘ben yaptım oldu’ zihniyetidir.

Böyle bir zihniyeti utandıramazsınız, ikna edemezsiniz, dönüştüremezsiniz. Böyle bir zihniyeti ya yenersiniz, ya da ona yenilirsiniz! Böyle bir zihniyete eyvallah çekemezsiniz, kamusal yaşamdan iş yerinize, parti/sendikanızdan evinize kadar sizi takip edecek, kaçtığınız her kuytuda gelip size musallat olacak bir şeydir çıplak güç!

Hukuk ve demokrasinin rafa kalktığı, çıplak güç ile idare edilen yerlerde, kitleler güvende hissetmek için güç odaklarına yönelir. Artık fikirler, idealler, ilkeler değil; güvenlik, kısa vadeli çıkar ve temel yaşamsal varoluş ön plana geçer.

Ama iktidar hayatı hedef aldığında, hayat iktidara direniş olur. Güç odaklarının karşısına ancak güçlenerek çıkılabilir. Güçlenmek de örgütlenmekle mümkündür. Hukuksuz çıplak gücün karşısına, demokratik prensipleri titizlikle savunan bir örgütlü güç ile çıkılırsa; hem kitleler için güvenli bir çekim merkezi hem de demokratik iradenin devamı için bir umut var demektir.

Egemenlerin bizi içerisine sürükledikleri bu kaos karşısına; onların hiç de kıymet vermediği demokrasi söylemi ile çıkmanın hiçbir anlamı yoktur. Örgütlü diktatörlüğün karşısına, örgütlü demokrasi ile çıkılabilir. Bugün UBP kurultayının başına gelen ve yarın mahallede polis tarafından hepimizin başına gelecek olan hukuksuzluklara, birbirimize sahip çıkarak ve bunu demokratik temelden yaparak direnmeliyiz, direneceğiz.

Soyut ilkeler hakkında konuşmayı bırakıp, bu ilkeleri somut ilişkilere dökmenin zamanıdır. Bu saatten sonra örgütlenmek bir tercih değil, yaşamsal bir zorunluluktur."