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Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü 2. Olağan Kurulu’nu Gerçekleştirdi

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Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü 6 Haziran Pazar günü 2. Olağan Bölge Kurulu’nu gerçekleştirdi.
Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü 2. Olağan Kurulu’nu Gerçekleştirdi

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü 6 Haziran Pazar günü 2. Olağan Bölge Kurulu’nu gerçekleştirdi.  Gerçekleşen Bölge Kurulu, Ahmet Muzaffer Gürkan, Ayhan Hikmet, Kutlu Adalı, tüm demokrasi ve devrim şehitleri, iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden bütün emekçiler ve de kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden bütün kadınlar için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Divan başkanlığını Emel Karagözlü'nün üstlendiği kurul divanında Gülertan Aşık ve Seval Avkan yer aldı. Divan oluşumunun ardından açılış konuşmalarını Genel Sekreter Münür Rahvancıoğlu ve Girne Mali Sorumlusu Evren Gürtunç gerçekleştirdi.

Genel Sekreter Rahvancıoğlu, konuşmasında, içinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde eğitim, sağlık, işsizlik, ekonomi ve Kıbrıs Sorunu konusunda durum değerlendirmesi yaptı.

Girne Mali Sorumlusu Evren Gürtunç ise konuşmasında Girne Bölge Örgütü'nün yapmış olduğu faaliyetlere değinerek, emek ve sınıf temelli mücadelemizin artarak devam edeceğini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından gerçekleşen seçim ile birlikte bölge yönetimine Evren Gürtunç, Haydar Dolmacı ve Nehir Özkızan getirildi.

Yeni seçilen bölge yönetimi adına kapanış konuşmasını yapan Nehir Özkızan, bölgede çeşitli konular için yapılan mücadelelere değinerek, bu mücadelenin artarak devam edeceğini vurguladı.

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