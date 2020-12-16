Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü'nden Yaşanılan Ekonomik Krize Dönük Basın Açıklaması

Açıklama şu şekilde:

İçlerinde memleket sevgisi olmayan işbirlikçi hükümetlerin yaptıkları son zamlar artık toplumumuzun tahammül sınırlarını aşmış durumdadır. Bir yandan zamlar yağmur gibi yağarken öte yandan TL’nin döviz karşısında erimesi bu yapılan zamların etkisini iki katına çıkarmıştır.

Özellikle tüp gaza yapılan yüklü zam, yaşamın her alanına yapılacak olan zamların ne boyutta olacağının habercisi gibidir. Bu zamlar emekçi halka son darbeyi vurur niteliktedir. Yapılan ve yapılacağı belli olan zamlar, insan gibi yaşamanın bu memlekette artık mümkün olmadığını bütün çıplaklığı ile ortaya koymuştur.

Bu topraklar çokca ekonomik krize şahit olmuştur ancak bu yaşanan son kriz çok daha büyük ve yıkıcı bir krizdir. Krizlerin karşısında tedbir alması gereken adres hükümetlerdir ancak azınlık hükümeti de her zamanki gibi “kaynak yok” yalanına sarılıp tarafını sermayeden yana seçmiş ve bu krizin bedelini de emekçi halka ödetmenin yollarını aramaktadır.

Bunun en belirgin örneği artık sadaka değerinde olan asgari ücretin bırakın belirlenmesi, bu konuda tek kelime bile edilmemesidir. Kriz ile boğuşan emekçiler ertelenen toplantılar alınamayan kararlar ile oyalanmaktadır.

“Kaynak yok” diyenler bir yandan halkın parasını har vurup harman savurmakta; haritada yerini bile bilmediğimiz dış temsilcilikler açarak kendi yandaşlarına dolgun maaşlı iş imkânları sağlamaya devam etmekte, diğer yandan rahatları için yeni makam arabalarına kaynak bulabilmektedirler.

Teşvik adı altında halktan topladıkları vergileri sermayeye geri ödemesiz krediler, vergi afları olarak sunarken, ülkemizin doğal güzelliklerini peşkeş çekmeye devam etmektedirler.

Bu işbirlikçi, sermaye dostu hükümetlerin yaptıkları bizleri hiç şaşırtmadığı gibi öfkemizin ve kararlılığımızın daha da bilenmesine neden olmaktadır. Bağımsızlık Yolu Partisi Girne Bölge Örgütü olarak bizler bu krizin bedelini halka ödetmeye çalışanlara sesleniyoruz ve diyoruz ki bu yağma, talan ve halk düşmanlığı üzerine kurulmuş düzeninizi yıkmaya kararlıyız ve yıkacağız; halkımızın öfkesi öfkemiz, kavgası kavgamızdır...

Krizin bedelini biz emekçiler değil ultra zenginler ödesin!

Asgari ücret en düşük kamu maaşına endekslensin!

Servet vergisi hemen şimdi!