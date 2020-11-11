Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü'nden yürüyüş çağrısı

Artık bu düzene dur demek için sen de gel! Kadına Şiddete Karşı 25 Kasım’da Yürüyelim!

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde öldürülen ve şiddet gören, krizlerin yarattığı yoksulluğu ve yokluğu en derinden hisseden kadınlar için; gericiliğin ve tarikatların ülkemizde kol gezmeye başladığı, gece kulüplerinde kadın sömürüsünün devam ettiği, sığınma evlerinin eksikliğinin görmezden gelindiği, kadına karşı işlenen şiddet olaylarında mahkemelerin ve hukuk sisteminin yetersiz kalmasına rağmen Kadın Mahkemeleri'nin kurulmadığı bu düzene karşı yine Girne'de sokağa çıkıyoruz!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nü organize etmek üzere 13 Kasım Cuma saat 18.00’de 3rd Generation Cafe’de buluşalım. Toplantımız tüm bölge örgütleri ve aktivistlerin katılımına açıktır.

Artık bu düzene dur demek için sen de gel!

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü