Bağımsızlık Yolu Grevdeki Kıbrıslı Elen Emekçileri En İçten Dayanışma Duygusuyla Selamlar!

Kıbrıs'ın güneyinde 1 haftadır sürmekte olan yemek kuryesi emekçilerinin grevini selamlıyoruz. Baf, Larnaka, Lefkoşa ve Limasol dahil güneyin tamamına yayılmış bu haklı grevin sonuna kadar arkasındayız. Wolt isimli yemek siparişi şirketinin taşeronu olan çeşitli aracı firmaların emekçilerinin başta ücretlerini düzgün ve düzenli alma talebiyle başlattıkları bu grev, Kıbrıs adasının emek hareketi ve siyaseti için bir umut ışığı, bir mücadele kıvılcımı, bir ayağa kalkma çağrısıdır. Kıbrıslı Türk devrimciler olarak, kuzeydeki yemek kuryeleri de dahil olmak üzere tüm emekçi sınıfının benzer bir mücadeleyi ortaya koyabilmesi için gerekli zemini ve koşulları yaratmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Yaşasın sınıf siyaseti!

Yaşasın emekçi sınıfın mücadelesi!

Yaşasın Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Elen emekçilerinin kardeşliği!

Kıbrıs'ta barışı patronlar değil emekçiler yapacak!

Bağımsızlık Yolu is in solidarity with the Wolt workers in strike!

αλληλεγγύη και υποστήριξη στους εργαζόμενους της Wolt