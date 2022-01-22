Bağımsızlık Yolu Halkı Muhalefete Çağırdı!

Bağımsızlık Yolu, Milletvekili adayları, parti üyeleri ve sempatizanlarıyla Gönyeli Belediye Bulvarı olarak da bilinen Öğretmenler Caddesinde yürüyüş gerçekleştirdi. Caddeden geçen halkın ve esnafın büyük coşkusuyla karşılaşan Bağımsızlık Yolu, bölgede şarkılar eşliğinde parti politikalarının anlatıldığı broşür dağıtımı da gerçekleştirildi.

Seçim şarkısının çalındığı ve yoldan geçen araçların kornalarla destek verdiği yürüyüşte, Bağımsızlık Yolu’na gösterilen yoğun ilgiyle son yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Seçim süreci boyunca bir çok farklı kesimden, Bağımsızlık Yolu’nun emekten yana taraf olarak, halkın haklarını savunduğu politikalar yoğun ilgiyle karşılandı. 23 Ocak Erken Genel Seçimleri’nin bir son olmadığı, sonuç ne olursa olsun daha önce de olduğu gibi, Bağımsızlık Yolu’nun emekten yana, halkın haklarını savunan eylemlerine devam edeceğinin altı çizildi.