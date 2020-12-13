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Bağımsızlık Yolu:'' Hodri Meydan! ''

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Bağımsızlık Yolu bir açıklama yayınladı
Bağımsızlık Yolu:'' Hodri Meydan! ''

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Partimiz UBP-YDP-DP azınlık hükümeti programının okunacağı gün olan yarın (Pazartesi), saat 13:00'da meclis önünde pankartlı bir basın açıklaması gerçekleştirecektir. Son dönem yaşanan müdahaleler ve mide bulandırıcı gelişmelerin değerlendirileceği açıklamada, önümüzdeki dönem için halkın talepleri dile getirilerek, azınlık hükümetine "hodri meydan" mesajı verilecektir.

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