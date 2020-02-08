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Bağımsızlık Yolu Hür-İş Federasyonu’nun çadırını ziyaret ederek destek belirtti.

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Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet dün Başbakanlık önünde Asgari ücret ile ilgili imza kampanyası yürüten Hür-İş Federasyonu’nun çadırını ziyaret ederek destek belirtti.
Bağımsızlık Yolu Hür-İş Federasyonu’nun çadırını ziyaret ederek destek belirtti.

Hür-İş’ten asgari ücret komisyonunda yaşanan tartışmalar ve gelişmeler ile ilgili bilgi alan Bağımızlık Yolu heyeti, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi talebi ile Hür-İş’in başlattığı imza kampanyası için de imza verdi.
Hür-İş’in asgari ücretle ilgili geliştirdiği talebin hem özel sektör emekçisi için içinden geçmekte olduğumuz kriz döneminde yaşanabilir bir asgari ücretin oluşması açısından anlamlı olduğunu vurgulayan Bağımsızlık Yolu heyeti, böylesi bir uygulamanını kamu ve özel sektör emekçileri arasında oluşturulan duygusal uçurumu da ortadan kaldırmaya dönük bir adım olacağı ve emekçilerin ortak çıkarlarını görünür kılacağını vurguladı.

Bağımsızlık Yolu heyeti ayrıca Parti olarak asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endeklsenmesi konusunda geçmişte bir yasa hazırlayıp dörtlü hükümet döneminde bu yasayı dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na yazılı olarak sundukları bilgisini de verdi.
Bağımsızlık Yolu ziyarette son olarak ise kamuda örgütlü sendikalara özel sektör emekçilerinin sorunlarını ve taleplerine yönelik dayanışma göstererek bir günlük uyarı grevi gerçekleştirme çağrısında bulundu.

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