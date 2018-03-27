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Bağımsızlık Yolu İçişleri Bakanlığı’ndan cevap aldıklarını açıkladı

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Bağımsızlık Yolu yaptığı açıklamada bakanlığın verdiği cevabı değerlendirdi...
Bağımsızlık Yolu İçişleri Bakanlığı’ndan cevap aldıklarını açıkladı

Bağımsızlık Yolu,  9 Şubat tarihinde “AKP Temsilciliği ve Gençlik Kolları’nın KKTC’de yasal olarak kurulup kurulmadığı, hangi mevzuat uyarınca kurulduğu ve faaliyetlerinin ilgili Bakanlıkça denetlenip denetlenmediği” konusunda yaptığı bilgi edinme başvurusuna İçişleri Bakanlığı’ndan cevap geldiğini açıkladı.

Bağımsızlık Yolu yaptığı açıklamada, Bakanlığın verdiği cevapta, yasal bir boşluk olduğunu göstermeye çalıştığını ileri sürdü.

AKP Kıbrıs temsilciliklerinin hiçbir yasaya veya başka bir mevzuata dayanmadan, herhangi bir izin alınmadan açılmış olduğunu, yasaya göre derhal kapatılması gerektiğini savunan Bağımsızlık Yolu, dernekler yasasına atıfta bulunarak, Kaymakamlık müfettişlerinin dernekler yasasına göre denetim yaparak 30 gün içerisinde AKP Kıbrıs temsilciliklerinden aykırılığın giderilmesini istemesi ve siyasal partinin adını kullanan derneğe para cezası verilmesi gerektiğini iddia etti.

Bağımsızlık Yolu, bu konudaki sonraki adımın İçişleri Bakanlığı’nca kapatma davası açılması olduğunu savundu.

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