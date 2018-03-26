  • BIST 117.156
  • Altın 171,577
  • Dolar 3,9648
  • Euro 4,9081
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
ÖZEL HABER“Down Sendromunda Erken Başlanan Özel Eğitim, Dil Terapisi ve Fizyoterapi Fark Yaratır"

Bağımsızlık Yolu: İçişleri Bakanlığını Görevini Yapmaya Davet Ediyoruz

» »
Bağımsızlık Yolu: İçişleri Bakanlığını Görevini Yapmaya Davet Ediyoruz
Bağımsızlık Yolu: İçişleri Bakanlığını Görevini Yapmaya Davet Ediyoruz

Bağımsızlık Yolu, AKP Temsilciliği ve Gençlik Kolları’nın ülkemizde yasal olarak kurulup kurulmadığı, hangi mevzuat uyarınca kurulduğu ve faaliyetlerinin ilgili Bakanlıkça denetlenip denetlenmediği konusunda 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası uyarınca İçişleri Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusunda bulunmuştu. Yasal sürenin geçmiş olmasına rağmen ilgili bakanlıktan herhangi bir yanıt alınamaması sebebiyle  Bağımsızlık Yolu’nun yayınladığı  "İçişleri Bakanlığını Görevini Yapmaya Davet Ediyoruz” konu başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Bir süreden beridir çeşitli bölgelerde şubeler açmakta olan ve halkımız tarafından da yasal statüsü merak edilen AKP Kıbrıs Temsilciliği ve AKP Gençlik Kolları’nın, 22 Ocak olayları sırasında da faal olduğu bilinmektedir.
Bu sebeple Bağımsızlık Yolu olarak, AKP Temsilciliği ve AKP Gençlik Kolları’nın ülkemizde yasal olarak kurulup kurulmadığı, hangi mevzuat uyarınca kurulduğu ve faaliyetlerinin ilgili Bakanlıkça denetlenip denetlenmediği konusunda 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası uyarınca 9 Şubat 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusunda bulunmuş ve alacağımız yanıtı da kamuoyu ile paylaşacağımızı duyurmuştuk. 
Bilgi Edinme Yasası’nın 12’nci maddesine göre İçişleri Bakanlığı yazılı yanıtını 15 iş gün içerisinde vermekle yükümlüydü. Yasa başka bir bakanlık veya birimden görüş alınacaksa, yazılı ve gerekçeli bilgi vererek yanıtın süresini 30 iş gününe kadar uzatmak imkanı vermesine rağmen, İçişleri Bakanlığı’ndan tarafımıza hiçbir yazılı cevap veya süre uzatma yazısı sunulmamıştır. 
Bilindiği gibi İyi İdare Yasası’na göre İdare, yasalara uygun davranmak yükümlülüğü altındadır. Yasal hakkımızı kullanarak ve ilgili yasaya tamamen uygun bir şekilde yaptığımız başvurumuz, yasaya aykırı bir şekilde yanıtsız bırakılmış ve bu durum tarafımızda İçişleri Bakanlığı’nın yasaları uygulamak konusunda gerekli hassasiyeti göstermediği veya AKP Temsilciliği ile ilgili konularda tutumunun yasalar çerçevesinde olmadığı yönünde bir kanaat oluşmasına neden olmuştur.
Başka bir ülkenin siyasal bir partisinin ülkemizde nasıl ve ne çerçevede faaliyet yürütmekte olduğu sorusu sadece Bağımsızlık Yolu olarak bizim değil, kendi kendini yönetmek isteyen tüm Kıbrıslı Türklerin önem verdiği ve kaygı duyduğu bir konudur.
Bu konuya gerekli hassasiyeti göstermek veya yasaları uygulamak belli ki İçişleri Bakanlığının öncelikleri arasında değildir. Ancak yasalar sadece vatandaşlara değil İdare’ye de görevler yüklemektedir. İçişleri Bakanlığını yasalara uymaya ve görevini yapmaya davet ediyoruz.
Kıbrıslı Türk halkının kendi vatanında söz, yetki, karar süreçlerini ele almasını birincil meselesi olarak gören Bağımsızlık Yolu, yasal ve meşru her türlü araçla bu konunun takipçisi olmaya devam edecektir.

Bağımsızlık Yolu(a)
Münür Rahvancıoğlu 
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ne ceza ne de ikaz yola getirmedi!..26 Mart 2018 Pazartesi 07:50
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!26 Mart 2018 Pazartesi 07:45
  • “YANLIŞ SİYASETE AB DE ALET OLDU”26 Mart 2018 Pazartesi 06:45
  • İşte UBP’nin Belediye Başkan adayları25 Mart 2018 Pazar 17:44
  • Mülteci Hakları Derneği, Savaş ve Göçe Dair etkinlik düzenledi25 Mart 2018 Pazar 12:57
  • Yaz saati uygulaması başladı25 Mart 2018 Pazar 12:26
  • Meclis yarın toplanacak25 Mart 2018 Pazar 12:24
  • Lefkoşa'da ani ölüm25 Mart 2018 Pazar 12:22
  • 171 inşaat denetlendi, 75’inin faaliyeti durduruldu25 Mart 2018 Pazar 12:15
  • Maronit ve Rum azınlığa gönderilen yardımlara gümrük vergisi kaldırılıyor24 Mart 2018 Cumartesi 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti