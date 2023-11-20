Bağımsızlık Yolu: İfade Özgürlüğü Onurumuzdur!

Gazeteci Ali Kişmir’in doğrudan 10 yıl hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için açılan davaya dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen eylemde, halk 27 Kasım 2023 Pazartesi günü gerçekleşecek olan davaya çağırıldı.
“Yazarların düşüncelerinden dolayı yargılandığı bir ülkede hiç kimse güvende değildir!” denilen bildiride, davanın Kıbrıslı Türk halkını korkutma, sindirme ve susturma davası olduğu vurgulandı.
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