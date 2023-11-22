Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu, geçtiğimiz sabah başbakanlık ışıklarında gerçekleştirdiği eylemin bir yenisini bu sabah Küçük Kaymaklı terminal çemberinde “İfade Özgürlüğü Onurumuzdur” pankartı tutarak ve bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu: İfade Özgürlüğü Yargılanıyor, Sen Yargılanıyorsun!

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu, geçtiğimiz sabah başbakanlık ışıklarında gerçekleştirdiği eylemin bir yenisini bu sabah Küçük Kaymaklı terminal çemberinde “İfade Özgürlüğü Onurumuzdur” pankartı tutarak ve bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

Gazeteci Ali Kişmir’in doğrudan 10 yıl hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için açılan davaya dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen eylemde, halk 27 Kasım 2023 Pazartesi günü gerçekleşecek olan davaya çağırıldı.

“Düşünce yargılanıyor, ifade özgürlüğü yargılanıyor, demokrasi yargılanıyor, sen yargılanıyorsun!” denilen bildiride, yazarların düşüncelerinden dolayı yargılandığı bir ülkede kimsenin güvende olmadığına dikkat çekilerek, davanın Kıbrıslı Türk halkını korkutma, sindirme ve susturma davası olduğu vurgulandı.