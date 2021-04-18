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Bağımsızlık Yolu ikinci olağan Mağusa Bölge Kurulu’nu gerçekleştirdi

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Bağımsızlık Yolu ikinci olağan Mağusa Bölge Kurulu’nu gerçekleştirdi
Bağımsızlık Yolu ikinci olağan Mağusa Bölge Kurulu’nu gerçekleştirdi

Bağımsızlık Yolu, ikinci olağan Mağusa Bölge Kurulu’nu bugün düzenledi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Divan’da Hasan Onbaşı, Erdoğan Selkan ve Yusuf Bülent Yüksel görev aldı.

Parti Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yaptığı konuşmada, Covid 19 sürecinin 1 senedir teması imkansız kılarak mücadeleyi zorlaştırdığı, Parti’nin ise bu duruma karşı yeni araçlar geliştirerek cevap verdiğini, örgütlenme ve mücadeleyi yükseltmenin zamanının geldiğini vurguladı.

Toplantıda kurul faaliyet raporu ve  mali rapor  aklandı. Yapılan seçimde bölge yönetimine  Serap Kedi, Tuncay Mizan ve Semra Basma seçildi. Görev dağılımı yönetimin yapacağı ilk toplantıda gerçekleştirilecek.

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