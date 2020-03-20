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Bağımsızlık Yolu, İngiltere’den Gelecek Bireyler İçin Önlemler Gerektiğini Belirtti

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Bağımsızlık Yolu, İngiltere’den Gelecek Bireyler İçin Önlemler Gerektiğini Belirtti
Bağımsızlık Yolu, İngiltere’den Gelecek Bireyler İçin Önlemler Gerektiğini Belirtti

Bağımsızlık Yolu, İngiltere’den gelecek bireylerin uçağa bindiği andan itibaren bazı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Bağımsızlık Yolu Dışilişkiler Sekreteri Nehir Özkızan konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, öncelikle bu yolculuk sırasında gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınması, uçuş sona erdiğinde gerekli karşılama ve hemen akabinde sağlık kontrolünün (ateş ölçme vb.) yapılması ve gelen yolcuların kalacakları otele güvenli ve önceden planlanmış bir sistemle ulaşımlarının sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Karantina kapsamında kullanılacak otelin temizliğinin (önceden gerekli tüm hijyen önlemlerinin alınmış olması ve her bir odanın tek tek dezenfekte edilmesi) büyük önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, “Her bir bireyin bu 14 günü sorunsuzca atlatması demek sadece karantina gereği dışarıyla temaslarını kesmek demek olmamalı. Aksine, bu bireylerin belli başlı ihtiyaçları iyice düşünülmeli ve gereği yapılmalı” denildi.

Charter uçuşlarla gelecek kişilerin çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu göz önüne bulundurularak, internet bağlantısına kesintisiz erişiminin sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, bunun yanı sıra 14 gün izole yaşayacak bu bireylerin psikolojik bazı ihtiyaçları doğabileceği de göz önünde bulundurularak gerekli danışma hatlarına erişimlerinin garanti altına alınması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan karantina süreci boyunca bireylere temin edilecek gıdaların sağlıklı ve dengeli olmasının önemine de işaret edildin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Son olarak da, 14 günlük süre boyunca bireylerin temel ihtiyaçlarını gidermek, güvenliklerini sağlamak ve olası beklenmedik sorunlara anında müdahale edebilmek içinse oluşturulacak bir ekibin sürekli takip ve gözlemi gereklidir.

Charter uçuşlarla gelecek öğrenci ve vatandaşlarımıza iyi uçuşlar diler 14 günlük karantina süreçlerinde her şeyin yolunda gitmesini temenni ederiz ve hatırlatırız ki içinden geçtiğimiz bu zorlu günler muhakkak sona erecek ve hayat normale dönecektir ancak aydınlık günlere ulaştığımızda herkes karanlığa kimin ışık tuttuğunu hatırlayacaktır. Tüm insanlığı tehdit eden bu virüs karşısında hepimizin ortak mücadelesi esastır.”

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