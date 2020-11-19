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Bağımsızlık Yolu: “İnsafsız zamları protesto ediyoruz”

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“Asgari ücret yerinde sayar, dövize endeksli kira giderleri her gün yükselirken, ısınma ve beslenme ihtiyaçlarımıza yapılan insafsız zamları protesto ediyoruz”
Bağımsızlık Yolu: “İnsafsız zamları protesto ediyoruz”

Bağımsızlık Yolu, kış günlerinin gelmesi ile tüpe yapılan zamdan sonra, ekmeğin de zamlandığını belirterek, “Asgari ücret yerinde sayar, dövize endeksli kira giderleri her gün yükselirken, ısınma ve beslenme ihtiyaçlarımıza yapılan insafsız zamları protesto ediyoruz” dedi.

Bağımsızlı Yolu, yaptığı yazılı açıklamada, halkın lehine yapılacak her icraata "hükümet yok" cevabını veren UBP yetkililerinin, söz konusu olan zam olunca ellerini halkın cebine atmaya tereddüt etmediğini savundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bağımsızlık Yolu emekçi halkın acil ihtiyaçları için önlemler alınması, yaşamı ve zenginlerin karını üreten halkın en temel haklarının korunması gerektiğini vurgular. Partimiz acil önlemler olarak; kiraların TL'ye endekslenerek tavan fiyat belirlenmesi, tüm zamların durdurulması, her haneye 100 kw'a kadar ücretsiz elektrik sağlanması, temel su tüketiminin ücretsiz olması için çağrı yapar.

Ultra zenginlerin kârları ve kendi koltukları dışında hiçbir önceliği olmayan, seçim zamanları dışında emekçi halkı hatırlamayan, kökü dışarda UBP hükümetinin; yüzde 25'lik zam ile evimize götürdüğümüz ekmeğin dörtte birini gasp etmesine göz yummayacağız. 

Bizi mahkum etmek istediğiniz yoksulluk ve sefaleti kabul etmeyeceğiz. Üreten biziz, yöneten de biz olacağız!

- Zamlar Geri Alınsın!
- Servet Vergisi İstiyoruz!
- Krizin Bedelini Ultra Zenginler Ödesin!”

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