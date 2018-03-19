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Bağımsızlık Yolu: "İşkenceye Karşı, Demokrasinin Yanındayız!

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Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Örgütü, dün İskele piknik alanındaki Nevruz kutlamasındaki polis müdahalesini eleştirerek, polisin herhangi bir söz bahane ederek müdahalesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.Açıklama şöyle:
Bağımsızlık Yolu: "İşkenceye Karşı, Demokrasinin Yanındayız!

Polisin bir edebiyat metnini, öykü kitabını dahi bahane ederek kitleye saldırması, hangi müzik olursa olsun evrensel bir dil ve sanat olan müziği keserek kitleyi kışkırtması kabul edilemezdir. Kimseyi rahatsız etmeksizin bir piknik alanında gerçekleşen sadece Newroz'u kutlamak adına alana gidenlerin bulunduğu bir ortamda polisin her hangi bir sözü bahane ederek müdahalesi kabul edilemezdir. Uluslararası standartlara, İstanbul Protokolüne göre işkence kabul edilen ters kelepçe uygulaması, gözaltı işlemi sırasında tekmeleme gibi uygulamalar her hangi bir yerde olduğu gibi, hoşgörüsü ile bilinen ada yarımızda da kabul edilemezdir.

Bu sene, “NEWROZ DİRENİŞTİR, FAŞİZME KARŞI HALKLARIN BAHARIDIR! FAŞİZM KAYBEDECEK HALKLAR KAZANACAK” sloganıyla kutlanacak olan Newroz Bayramı’nın Türkiye’de birçok şehirde kutlanması tek adam rejimi tarafından yasaklanırken, kktc’de İskele Piknik Alanında kutlanan Newroz Bayramı, bizlere polisin sivile bağlanmasının ivediliğinin ve derhal masaya yatırılmasının önemini bir kez daha hatırlatmış oldu. Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü olarak fiili destek verdiğimiz İskele Piknik Alanında gerçekleşen Newroz Kutlamalarında Türkiye’de yükselişte olan faşizm dalgalanmasının etkilerini ne yazık ki ülkemizde de artan bir şekilde yükselişe geçtiğini ve bu durumun hem günümüz, hem de yarınlarımız açısından umut verici bir portre olmadığının altını çizmek isteriz. Kutlamaların başladığı andan itibaren huzursuzluk, taciz ve saldırı emri aldığı apaçık olan polis örgütü, ortamda gergin bir hava yaratmak için elinden geleni yapmıştır.

Selahattin Demirtaş'ın "Seher" isimli kitabının kutlama alanına taşınması, atılan sloganların ve pankartlar üzerine yazılan yazıların uygun bulunmaması gibi sebeplerle insanlar tutuklanmıştır. Bizim coğrafyamıza tamamen uzak olan bu yasakçı anlayışın, AKP güdümlü bir anlayışın eseri olduğu gayet nettir. Gerek Afrika gazetesi önünde toplanıp gazete çalışanlarını darp etmeye yeltenen, gerekse de meclis damına çıkan, yargıçları tehdit edecek kadar kendini kaybeden saldırgan faşist eylemcilere tepkisiz kalma emrini harfiyen uygulayan polis örgütü; faşizme karşı ezilen halkların barışçıl bayram kutlamalarında türlü saldırı ve darp olayı gerçekleştirmekten kendini geri tutamamıştır. Mevcut hükümetin, polisin sivile bağlanmasının ivedi bir şekilde masaya yatırmasını ve Başbakan Tufan Erhürman’ın söylediğinin aksine bu konunun öncelik teşkil etmesi gerektiğine inancımızın tam olduğunu üstüne basa basa belirtmek isteriz.

KKTC polis örgütünün emirleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ise emirleri Türkiye’deki tek adam rejiminden aldığını biliyor ve polis örgütünün derhal sivile bağlanarak kendi özgür iradesiyle karar alabilme mekanizmasına sahip olmasını ve halkın polisi olabilmesini istiyoruz. 

Bağımsızlık Yolu olarak, mevcut hükümeti polisin sivile bağlanması konusuyla ilgili derhal masa başına çağırıyoruz! Barışın, zulme ve faşizme karşı direnişin bayramı olarak kutlanan Newroz’da gerçekleşen polis şiddetini, tutuklamaları ve faşist baskıları şiddetle kınıyoruz!

KAHROLSUN FAŞİZM!

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü"

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