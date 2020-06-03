Bağımsızlık Yolu: “İşleri güneyde olanlar için geçişler konusunda çözüm mümkün”

Bağımsızlık Yolu, halk sağlığını tehlikeye sokmadan, işleri Güney Kıbrıs’ta olanların güneye gidip gelmeleri için çözümün mümkün olduğunu belirtti.

Bağımsızlık Yolu Basın Yayın Propaganda Sekreteri Mustafa Keleşzade, kuzeyde kalan ancak işleri Güney Kıbrıs’ta olanların karşı karşıya kaldığı mağduriyet ve işlerini kaybetme tehlikesi konusunda yaptığı yazılı açıklamada, Güneyde çalışan emekçilerin durumunun bazı milliyetçi çevrelerce malzeme haline getirildiğini savundu.

Keleşzade, “‘Kıbrıs Cumhuriyetçi’ çevrelerce emekçilerin yaşadığı bu mağduriyet Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, ‘Anavatancı’ kesimlerce ise Türkiye ile yakınlaşma fırsatı olarak kullanılmaya çalışılmaktadır” dedi ve bu yaklaşımları kınadıklarını belirtti.

Güneyde çalışan emekçilerin sorununun geçiş noktalarının açılması konusundan ayrı bir şekilde ele alınması gerektiğini de kaydeden Keleşzade, “Ortada binlerce emekçinin işlerinden olması ile sonuçlanabilecek bir kriz vardır. Bu krize yönelik bir çözüm üretmek de Kıbrıs’ın kuzeyindeki ve güneyindeki otoritelerin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Rum yönetiminin, 8 Haziran, 3 günden eski olmayacak negatif PCR test sonuçlarıyla emekçilerin Güneye geçişlere izin vereceğini açıkladığına işaret eden Keleşzade, şunları kaydetti:

“Bu, Güneyin kendi halkının sağlığı açısından geliştirdiği önlemdir. KKTC hükümetinin de hem halkımızın sağlığı açısından riski ortadan kaldıracak, hem de emekçilerin mağduriyetini ortadan kaldıracak önlemleri geliştirmesi gerekmektedir ve niyet olması halinde bu mümkündür.

Bu önlem, emekçilerin işbaşı yapmaları ve güneydeki salgın riski ortadan kalkana kadar emekçilerin kalabileceği karantina koşullarına uygun lojmanlar sağlanması olabileceği gibi güney ile yeniden müzakere ederek geçişler açılana kadar emekçilerin işlerini kaybetmesinin önüne geçecek düzenlemeler yapılmasını sağlamak ve bu ara dönem için yaşayabilecekleri geliri emekçilere sağlamak da olabilir. Geliştirilen yöntem ne olursa olsun, aslolan hükümetin halk sağlığı ile emekçinin mağduriyetini birbirinin karşıtı göstermekten vazgeçmesi ve krizi çözme niyeti ile önüne almasıdır.”

PCR testleri ile lojman maliyetlerinin emekçilerden talep edilmemesi gerektiğini de kaydeden Keleşzade, maliyetin patronlar tarafından ödenmesinin sağlanmasını istedi.