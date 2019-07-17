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Bağımsızlık Yolu: Kaçak yapıya yeniden başlandı

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Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Ayluga göleti yanında, kaçak olarak yapılan ve bir seneyi aşkındır yıkılmayan binanın yeniden izinsiz şekilde inşaatta çalışmların başladığını ifade etti.
Bağımsızlık Yolu: Kaçak yapıya yeniden başlandı

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, kişisel menfaatlerin, toplumsal değerlerin üstünde tutulması sonucu yaratılacak olan ekolojik talana izin vermeyeceklerine vurgu yaptı.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “2018 yılının Mayıs ayında, Ayluga göleti yanında, Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalan ve Çevre Dairesinden onay olmaksızın, Mağusa Belediyesi'nin usulsüz verdiği inşaat izni ile başlatılan yapılaşma, eski bileşeni olduğumuz Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu (MKEP) ile verdiğimiz mücadele sonucunda durdurulup mühürlenmişti. O günden buyana, 1 seneyi aşkın süre geçmesine rağmen yıkılmayan kaçak yapıya, bugün, Çevre Dairesinden ve Mağusa Belediyesinden onaysız şekilde devam edilmeye başlandığının bilgisini almış bulunmaktayız.

Bu noktada, yetkili mercileri göreve çağırdığımızı ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Kişisel menfaatlerin, toplumsal değerlerimizin üstünde tutulması sonucu yaratılacak olan ekolojik talana izin vermeyeceğiz!”

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