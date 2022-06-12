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Bağımsızlık Yolu Kalecik Santrali kamulaştırılmalı

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Bağımsızlık Yolu, AKSA’nın sözleşmesinin feshedilmesi ve Kalecik Santrali’nin kamulaştırılması gerektiğini belirtti.
Bağımsızlık Yolu Kalecik Santrali kamulaştırılmalı

Bağımsızlık Yolu, AKSA’nın sözleşmesinin feshedilmesi ve Kalecik Santrali’nin kamulaştırılması gerektiğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu adına Parti Meclisi üyesi Umut Ersoy tarafından yapılan yazılı açıklamada, “en son 2009 yılında Ferdi Sabit Soyer hükümeti tarafından yenilenen AKSA sözleşmesinin 2024 yılında sona ereceğine” işaret edilerek, “Maliye Bakanı Sunat Atun’un, Soyer hükümetinin sunduğu sebeplerle sözleşmenin yenilenmesi gerektiğini söylediği” öne sürüldü.

Kalecik Santrali’nin yap-işlet-devret modeli ile kurulmuş bir santral olduğu ifade edilen açıklamada, AKSA’nın sözleşmesinin derhal feshedilmesi gerektiği savunularak, “Kalecik Santrali kamulaştırılmalı ve kâr amaçlı değil kamusal fayda odaklı işletilmelidir” denildi.

İlk iş olarak hem Kalecik hem de Teknecik santrallerine filtre takılarak, yıllardır hem çevreyi hem de halk sağlığını tehdit eden kirliliğin önüne geçilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, demokratik özerkliğe kavuşturularak, yeniden yapılandırılmalı ve halkın denetimine açık hale gelmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Elektrik Kurumu’nun kamu eli ile işletilen özel şirket gibi değil kamusal enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyet yürütmesi gerektiği kaydedildi.

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