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Bağımsızlık Yolu: Kamuda Taşerona SON!

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Bağımsızlık Yolu: Kamuda Taşerona SON!
Bağımsızlık Yolu: Kamuda Taşerona SON!

Kamu-İş sendikası bugün üç okulda grev yaparak, hademe olarak çalışan emekçilerin üç aydır maaş alamadıklarını, altı aydır da yatırımlarının yapılmadığını vurguladı.

Taşeron firmalar üzerinden emek sömürüsüne maruz kalan emekçiler, hem okullarda hem de sağlık kuruluşlarında ciddi bir sıkıntı yaşamaktadırlar. Taşeron sistemi, bir yandan kamu kurumlarında özel firmaların at koşturmasına bir yandan da çalışma yaşamı ile ilgili yasaların hayata geçemeyeceği karmaşıklıkta bir durumun oluşmasına neden olmaktadır.

"Maliyeti düşürmek" motivasyonu ile emekçilerin tüm kazanılmış haklarını ortadan kaldıran ihaleler hayata geçiren "devlet", bu hak gasplarını da taşeron firmalara uygulatarak kendi elini temiz tutmaktadır. Böylece işçiler taşerondan, taşeron devletten şikayet ederek, sorunun müsebbibinin görünmez hale geldiği kaotik bir ortam yaratılmaktadır. Günün sonunda bu sistemden fayda sağlayan, emeği ucuza çalıştıran devlet ve emekçinin sırtından kâr eden taşeron olurken, zarar gören de işçiler olmaktadır.

Bağımsızlık Yolu olarak Kamu-İş'in haklı mücadelesine destekliyoruz... 

Yirmi yıldır, gelmiş geçmiş tüm hükümetler ve rejim partileri tarafından devam ettirilen bu kölelik zincirini kırmanın tek yolu; kamuda taşeron uygulamasına derhal son vermek ve tüm taşeron emekçileri kamu işçisi olarak istihdam etmektir. Bu da ancak emekçilerce kurulacak bir siyasal iktidarla mümkündür. Çünkü emekçilerin kurtuluşu kendi eserleri olacaktır.

#KamudaTaşeronaSon

#BağımsızlıkYolu

#EmekçininPartisi

 

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