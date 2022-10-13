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Bağımsızlık Yolu: Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri, zorluklar çıkarmak konusunda Türkiye’den geri kalmadı

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Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Güney Kıbrıs’a geçişlerde Kıbrıslı Türklerin sınır kapılarında sorun yaşamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri, zorluklar çıkarmak konusunda Türkiye’den geri kalmadı” dedi.
Bağımsızlık Yolu: Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri, zorluklar çıkarmak konusunda Türkiye’den geri kalmadı

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Güney Kıbrıs’ta AEK Larnaca – Fenerbahçe maçı öncesi Kuzey’den Güney’e geçişlerde evrak yaşamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Özkızan, Kıbrıslı Türklerin, hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi geçiş kapısından, hem de Türkiye Cumhuriyeti kapısından geri çevrildiğini belirterek bu durumu eleştirdi.

Özkızan yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıslı Türkler bazen 'Türkiye kökenli' ya da 'yerleşik' diye suçlanarak geri çevrilirler, bazen de 'Kıbrıslı' ya da 'muhalif' diye suçlanarak geri çevrilirler” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı olmayan Kıbrıslı Türklerin, Güney Kıbrıs’ta oynanacak AEK-Fenerbahçe maçına alınmamasını eleştiren Özkızan, “Bir süredir, Kuzey’den Güney’e geçişlerde Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri daha önce benzeri görülmemiş uygulamaları gündeme getirmeye başladı. Bu yeni uygulamalara dair Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmasa da geçişlerde KKTC vatandaşlarından hem KKTC, hem de Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı istenirken, KKTC vatandaşıyla evli olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından ise hem Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC kimlik kartı, hem de evlilik belgesi talep ediliyor. Belli ki Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri, Kıbrıslı Türklere yeni zorluklar çıkarmak konusunda Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden geri kalmak istememektedir” ifadelerine yer verdi.

Özkızan açıklamasında, “Kıbrıslı Türk halkı geri çevrilmeye alışkın olsa da, geri adım atmaya alışkın değildir. Geri adım atmayacağız” dedi.

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