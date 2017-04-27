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Bağımsızlık Yolu: “Kıbrıs ne vilayetinizdir ne de vilayetiniz olacaktır!”

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Bağımsızlık Yolu: “Kıbrıs ne vilayetinizdir ne de vilayetiniz olacaktır!”
Bağımsızlık Yolu, Erdoğan'ın Başdanışmanlarından Yiğit Bulut'un "vilayet" söylemlerine ilişkin ağır eleştiride bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut, "kktc TC'nin deniz aşırı bir vilayetidir" demiş...

Tayyip Erdoğan ve çetesinin Türkiye'de kontrgerillanın kontrolü uğruna AB-ABD ile giriştiği rekabetten, bizim de etkileneceğimiz aşikardı zaten. Ne de olsa TC kontrgerillasının doğup büyüdüğü yer bizim coğrafyamızdır. Yiğit efendiye sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim; kktc TC'nin denizaşırı işgal hattıdır. Ama henüz bir valilikle “taçlandırılmamıştır”. Bunun için önce ilhak sürecini ilan etmeniz gerekir Yiğit bey ki; sizin buradaki işbirlikçileriniz bile açık açık ilhakı savunamamaktadır. "Neden" derseniz, çünkü Kıbrıslı Türkler onuruna, kişiliğine, varlığına düşkün insanlardır ve öyle kolay kolay boyun eğmezler her faşiste. Grivas gibi ömrünün yarısını yeraltında geçirmiş gerçek bir faşiste bile "dur şurada" demiş bir halkın, sizin gibi medya soytarısı çakma faşistlere pabuç bırakacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Ancak Yiğit Bulut'un gerçek niyetinin bundan ibaret olmadığı da aşikardır. Amacı AB-ABD ile karşılıklı hırlaşırken, bir taşla iki kuş vurmaktır. İkinci kuş, AKP'nin referandumuyla ilgilenmeyip sandığa gitmeyen, gittiği oranda da Tayyip rejimine net bir "hayır" cevabı veren TC vatandaşlarını, kendi safında toplamaktır. Bir yandan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin şoven ve dışlayıcı politik baskıları ile yüzleşen halkımız, diğer yandan da TC'yi zapturapt altına alan dinci faşistlerin müdahalelerine maruz kalmaktadır. Bunlara verilecek en güzel yanıt ise; emekten, barıştan, halkların kardeşliğinden yana en geniş birliktelikte yan yana gelmektir.

Kıbrıs ne vilayetinizdir ne de vilayetiniz olacaktır!

Kıbrıs bağımsız ve halkları kardeş bir barış adası olacaktır!

Bağımsızlık Yolu(a)

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri

Münür Rahvancıoğlu

 

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