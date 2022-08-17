Bağımsızlık Yolu Kıbrıs Sosyalist Partisi’ni Kabul Etti

Gerçekleştirilen görüşmede Kıbrıs’ın kuzeyindeki güncel politik gelişmeler üzerinde fikir alışverişinde bulunulurken, yerel yönetimler ve doğrudan demokrasi konuları üzerinde Bağımsızlık Yolu ve KSP’nin değerlendirmeleri yapıldı.

Halkın karar alma mekanizmalarında doğrudan söz hakkı olması, yaşam alanlarının şekillendirilmesinde iradeye sahip olması ve güncel sorunların çözümünde halkın iradesinin yansıtılması için gerekli mekanizmalar ve alternatiflerin de irdelendiği kabulde partiler arası diyaloğun devam etmesi kararıyla son buldu.