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Bağımsızlık Yolu KTÖS’ü Ziyaret Etti

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Bağımsızlık Yolu KTÖS’ü Ziyaret Etti
Bağımsızlık Yolu KTÖS’ü Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu, demokratik kitle örgütlerine yaptığı ziyaretlere Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile devam etti.

Parti adına Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, Parti Meclisi üyesi Umut Ersoy ve milletvekili adayı Yusuf Özgü Sertel’den oluşan ekip KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile görüştü.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, eğitim hakkının en temel hak olduğuna vurgu yapan Bağımsızlık Yolu temsilcileri, her öğrencinin ücretsiz, planlı, kamusal, bilimsel eğitim hakkı için mücadele etmeye devam edeceklerini belirttiler.

Kıbrıs sorununun çözümünde federasyonu, hem Kıbrıslı Türk halkının uluslararası toplumun saygın bir üyesi olabileceği hem de bölünmüş adanın birleştirilebileceği yegane çözüm formülü olarak gördüklerini belirten parti temsilcileri KTÖS ile birlikte bu yolda mücadele etmeye ve dayanışmaya devam edeceklerini kaydettiler.

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