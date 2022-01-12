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Bağımsızlık Yolu Lefke ve Gemikonağı’nı Ziyaret Etti

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Bağımsızlık Yolu Lefke ve Gemikonağı’nı Ziyaret Etti
Bağımsızlık Yolu Lefke ve Gemikonağı’nı Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, milletvekili adayları ve parti üyeleri Lefke ve Gemikonağı’nı ziyaret etti. Gemikonağı’ndaki cadde ve sanayi bölgesinde broşür dağıtımı gerçekleştiren üyeler, Lefke sokaklarında broşür dağıtımı yaparak bölge halkı ile sohbet etme fırsatı buldu.

 

Bağımsızlık Yolu temsilcileri Lefke Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Aziz Kaya ile görüştü. Ayrıca Karadağ bölgesindeki “Madenci Anıtı” da ziyaret edildi.

 

Esnaf ve halkla Bağımsızlık Yolu’nun muhalefet programı üzerine görüşlerini paylaşan Bağımsızlık Yolu heyeti, esnaf ve emekçi halkın yaşanan ekonomik krizdeki sorunlarını dinledi. Özellikle özel sektöre sendika ve asgari ücretle ilgili söylemlerini halk ile paylaşan ve olumlu dönüşler alan Bağımsızlık Yolu üyeleri, partinin mücadele alanları ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

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