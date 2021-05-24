Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü 2. Olağan Bölge Kurulu Gerçekleşti

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü 2. Olağan Bölge Kurulu 22 Mayıs, Cumartesi günü gerçekleşti. Geniş katılımla gerçekleşen Bölge Kurulu tüm demokrasi ve devrim şehitleri, iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden emekçiler ile kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınlar için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Başkanlığını Gazi Gök’ün üstlendiği kurul divanında Cemre İpçiler ve Salih Batak görev aldı. Divan oluşumu ardından açılış konuşmalarını Genel Sekreter Münür Rahvancıoğlu ve Lefkoşa Bölge Sorumlusu Ömer Tatlısu gerçekleştirdi.

Genel Sekreter Rahvancıoğlu konuşmasında, pandeminin özel sektör emekçileri ve esnaf başta olmak üzere emekçi kesimler için hayatı daha da zorlaştırdığını, hükümetin emekçileri korumak için hiçbir şey yapmazken ultrazenginlerin çıkarlarını gözettiğini ifade etti. Devamla Rahvancıoğlu, Kıbrıs Sorununa yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden günümüze gelerek değerlendirmelerde bulunarak Kıbrıslı Türk Halkının iradesini korumak ve federasyon talebini yükseltmek için mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

Lefkoşa Bölge Sorumlusu Ömer Tatlısu ise konuşmasında pandemi sürecine rağmen toplumsal mücadelenin devam ettiğini ve Lefkoşa Bölge Örgütü’nün de bu minvalde örgütlenme çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. Tatlısu konuşmasının sonunda gerek Bölge Komitesi’nde görev alan gerekse her türlü emek koyarak mücadeleye omuz veren tüm yoldaşlarına teşekkürlerini bildirdi.

Faaliyet raporu ve mali raporun okunarak Bölge Kurulu tarafından aklanması sonucu Lefkoşa Bölge Komitesi seçimi gerçekleşti. Lefkoşa Bölge Komitesi’ne Cansu N. Nazlı, Evren Cem, Fatma Sezikli ve Nermin Sontaş seçildi.

Yeni seçilen bölge yönetimi adına Fatma Sezikli’nin gerçekleştirdiği kapanış konuşmasıyla Bölge Kurulu sona erdi.